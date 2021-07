Maneater, il GDR con gli squali si espande: ecco la data del DLC Truth Quest

Gli sviluppatori di Tripwire Interactive annunciano la data di lancio ufficiale di Truth Quest confezionando un video che illustra i contenuti e snocciola tutte le novità più importanti dell'espansione di Maneater.

In Truth Quest, il metashow televisivo condotto da Trip Westhaven ci condurrà a Port Clovis per fornirci un resoconto delle disavventure degli abitanti del posto dopo una misteriosa invasione di pescecani.

Gli zannuti protagonisti di questo insolito "ShaRkPG" potranno sfogare la loro frenesia alimentare attraverso un set inedito di Evoluzioni che spronerà i giocatori a raggiungere il nuovo level cap di 40 per fare spazio a cinque potenziamenti originali per gli organi e ottenere uno slot aggiuntivo al raggiungimento del livello massimo.

Le accresciute capacità omicidiarie degli squali saranno controbilanciate dall'arrivo di nemici umani ancora più temibili: le forze militari di terra lanceranno attacchi da spiagge e fortificazioni, coadiuvati dagli operatori degli elicotteri che perlustreranno l'area di caccia del nostro famelico alter-ego. Sul fronte dei contenuti, si sottolinea inoltre l'aggiunta di tipologie inedite di obiettivi come le Prove a Tempo e di una pletora di creature da cacciare nei fondali del "GDR squalesco" di Tripwire. Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video di Maneater Truth Quest e vi informiamo che l'espansione sarà disponibile dal 31 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.