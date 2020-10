Maneater nextgen: niente trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5

L'aggiornamento delle FAQ sui contenuti della versione nextgen di Maneater per PS5 e Xbox Series X offre una conferma ulteriore ai timori legati all'assenza della funzione che possa consentire all'utenza PS4 di mantenere i salvataggi dei giochi crossgen su PlayStation 5.

Mentre in rete continua il dibattito tra gli appassionati e si attende una conferma definitiva da parte di Sony all'anticipazione sul mancato supporto ai salvataggi da PS4 a PS5, i rappresentanti del publisher di Maneater, Tripwire Interactive, spiegano sul proprio forum che "si tratta di un gioco separato rispetto a PS4, con Trofei, statistiche e salvataggi che non potranno essere trasferiti su PS5".

Viene oltretutto ribadito il pieno supporto al sistema Smart Delivery di Microsoft per le versioni Xbox di Maneater, garantendo così l'accesso su Xbox Series X e S ai salvataggi, alle statistiche ingame, ai progressi e a tutti gli obiettivi sbloccati su Xbox One.

A prescindere dalla propria console d'elezione, chi ha acquistato Maneater su PS4 o Xbox One riceverà tutte le migliorie grafiche e contenutistiche della rispettiva edizione nextgen per PS5 o Xbox Series X|S tramite un update gratuito. Tra le aggiunte previste, citiamo il supporto al Ray Tracing per i riflessi dell'acqua, la risoluzione 4K con HDR, il framerate ancorato sui 60fps e un nuovo sistema d'illuminazione che contribuirà a rendere ancora più immersiva l'esperienza offerta dal gioco nelle diverse ore del giorno o della notte. Tali migliorie saranno disponibili dal lancio delle console nextgen e a inizio 2021 su PC.