Maneater per PS5: come aumentare velocemente il livello dello squalo

Uscito sul mercato lo scorso maggio, Maneater è un prodotto decisamente unico nel suo genere, in grado comunque di attrarre una certa nicchia di giocatori appassionati al titolo. In occasione dell'aggiunta del gioco nel catalogo dei giochi gratis Playstation Plus di gennaio 2021 , ecco una guida allo sviluppo dello squalo.

All’interno di Maneater, lo scopo del giocatore sarà quello di impersonare uno squalo vero e proprio, con il quale seminare il terrore nel mare e sulle spiagge, spadroneggiando e imponendo la propria legge a pesci e uomini. All’inizio del gioco, che possiede anche una sorta di campagna per giocatore singolo, potrete utilizzare solamente uno squalo piccolo in termini di dimensioni e piuttosto debole per quanto riguarda la resistenza e la forza fisica. Nel corso dell’avventura, però, tramite le vostre azioni potrete far aumentare di livello il vostro squalo, che una volta raggiunti determinati step intermedi potrà evolversi in uno squalo più grande e più potente, fino a diventare un enorme megalodonte. Ecco quindi la lista delle evoluzioni possibili del vostro squalo in Maneater:

Cucciolo - dal livello 1 al livello 3

- dal livello 1 al livello 3 Adolescente - dal livello 4 al livello 9

- dal livello 4 al livello 9 Adulto - dal livello 10 al livello 19

- dal livello 10 al livello 19 Anziano - dal livello 20 al livello 29

- dal livello 20 al livello 29 Megalodonte - dal livello 30 in poi

È necessario precisare che, talvolta, potrebbe capitarvi di aver raggiunto il livello necessario per l’evoluzione, ma non poterla ancora mettere in atto: questo è dovuto al fatto che in alcuni casi la crescita del vostro squalo è legata alla progressione all’interno della campagna principale.

Come livellare velocemente in Maneater

Per far aumentare di livello il vostro squalo all’interno del gioco, non dovrete fare altro che nuotare all’interno dei diversi livelli e mangiare quanta più fauna ittica possibile, in modo tale da accumulare sempre più sostanze nutritive per potervi poi evolvere. Nonostante il mare sia pieno di creature pronte per essere mangiate, le prede più appetitose sono sicuramente gli umani, i quali forniscono una quantità di risorse molto maggiore, e in particolare i Cacciatori: questi gruppi di uomini armati cercheranno di darvi la caccia, e tanto maggiore sarà il vostro livello di Infamia tanto più forti saranno i cacciatori sulle vostre tracce. Uccidere e mangiare i cacciatori velocizzerà di molto il progresso verso il livello successivo del vostro squalo, quindi assicuratevi di scontrarvi con loro appena sarete sufficientemente forti.

Un altro modo per velocizzare la progressione verso i livelli successivi è quella di equipaggiare i giusti potenziamenti per il vostro squalo: stiamo parlando, nello specifico, del corpo della Tigre, che aumenta la quantità di sostanze nutritive ottenute da ogni preda, e dei numerosi mutageni che è possibile equipaggiare durante l’avventura in Maneater.