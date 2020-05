Maneater: lo ShaRkPG protagonista della nostra Video Recensione

Nelle ultime ore sono state pubblicate numerose recensioni di Maneater, il particolare titolo targato Tripwire Interactive che mescola meccaniche da gioco di ruolo a quelle di un action con protagonista un cattivissimo squalo.

Nonostante il gioco fosse atteso da moltissimi utenti, pare che la qualità del prodotto finale non sia nemmeno lontanamente all'altezza delle aspettative e il nostro Francesco Fossetti ha deciso di "premiare" il gioco con un 4. Se non volete leggere la versione testuale della recensione di Maneater, potete scoprire i pochi pregi e i tanti difetti di quello che gli sviluppatori hanno definito ShaRkPG nella nostra Video Recensione.

Se non siete soddisfatti del filmato e volete scoprire maggiori dettagli sul gioco, non dimenticate che a breve sul canale YouTube Everyeye On Demand troverete la replica della live andata in onda qualche ora fa e durante la quale Francesco Fossetti ha giocato e commentato il gameplay del gioco in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Prima di lasciarvi alla Video Recensione del titolo a base di squali disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, non dimenticate di dare uno sguardo anche alle immagini e al trailer di lancio di Maneater.