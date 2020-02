Maneater: 15 minuti di video gameplay sulla Storia del "simulatore di vita da squali"

Un nuovo video gameplay di 15 minuti pubblicato da IGN.com ci permette di dare uno sguardo alla campagna principale di Maneater, il prossimo action ruolistico di Blindside Interactive per PC, PS4 e Xbox One che promette di trasformarci in squali famelici.

Il progetto di Blindside e Tripwire proverà infatti a ricreare nel modo più realistico possibile le animazioni delle creature più temute degli oceani di tutto il mondo. Ad arricchire l'offerta ludica e contenutistica del titolo ci penseranno poi i numerosi elementi per la personalizzazione estetica e i "poteri speciali" da sbloccare attraverso l'albero di abilità.

Nella Storia principale di Maneater, i giocatori devono assumere il controllo di un possente squalo tigre e seminare il panico tra i bagnanti delle zone di villeggiatura estive più in voga, senza disdegnare gli abitanti delle città costiere e i cattivissimi guardaspiaggia e pescatori professionisti.

In base agli obiettivi raggiunti in ciascuna missione, potremo modificare dinamicamente l'aspetto, le fattezze e le capacità dello squalo servendoci di un ingegnoso sistema per l'evoluzione genetica, comportamentale e "caratteriale" del nostro insaziabile alter-ego. L'uscita di Maneater è prevista per il 22 maggio di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One: qui da noi, il singolare simulatore di squalo di Blindside annunciato durante l'ultima edizione del PAX West sarà pubblicato da Koch Media.