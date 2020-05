Maneater: squali all'attacco nelle immagini e nel video di lancio

Dopo aver dato forma al progetto di Killing Floor, gli autori di Blindside Interactive ci ricordiamo dell'imminente uscita di Maneater dandoci - metaforicamente - in pasto ai pescecani del loro prossimo "simulatore di vita da squalo" con le scene immortalate nelle immagini e nel trailer di lancio.

Il nuovo action ruolistico firmato da Blindside e Tripwire promette di trasformarci in squali famelici: il titolo punta infatti a fornire un'esperienza ludica quantomai intensa facendoci interpretare queste possenti creature.

Il nostro compito sarà quello di seminare il panico tra i bagnanti delle zone di villeggiatura estive più in voga e di riconquistare i tratti di costa e le zone dell'oceano conquistari dagli "odiati" esseri umani. Gli obiettivi raggiunti in ciascuna missione daranno modo ai giocatori di migliorare l'aspetto, le fattezze e le capacità dello squalo interpretato, il tutto attraverso un ingegnoso sistema di evoluzione genetica e comportamentale del nostro implacabile alter-ego. Il tutto, impreziosito dal supporto di Maneater a Quixel MegaScans, la tecnica di fotogrammetria che consente agli sviluppatori di ricreare scenari ai limiti del fotorealismo.

Prima di lasciarvi alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia, vi ricordiamo che Maneater è previsto in uscita per il 22 maggio su PC (in esclusiva Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch richiede ancora del tempo di sviluppo e, di conseguenza, arriverà sulle bianche sponde digitali della console ibrida in un secondo momento.