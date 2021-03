Maneater: squali all'attacco anche su Nintendo Switch

Dopo aver riscosso un notevole successo su PC, PlayStation e Xbox, Maneater arriva anche su Nintendo Switch, con uscita prevista per il prossimo 25 maggio in formato fisico e digitale.

Per la prima volta in assoluto, le acque di Port Clovis si sono evolute per diventare portatili. Che tu sia in viaggio o a casa, ora puoi cibarti, esplorare ed evolverti fino alla cima della catena alimentare e diventare l'Apex Predator dell'oceano.

Maneater presenta sette diverse regioni da esplorare, una storia narrata da Chris Parnell (Rick and Morty, Saturday Night Live, 30 Rock), un combat system semplice da padroneggiare e ovviamente numerose evoluzioni per gli squali, tra cui lo squalo tigre, predatore assoluto dei mari.

Già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, Maneater si appresta a fare il suo debutto in primavera su Nintendo Switch. A gennaio gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo dei primi DLC di Maneater, al momento però non ci sono altri dettagli sui contenuti aggiuntivi e non sappiamo se questi verranno resi disponibili anche su Nintendo Switch oppure no.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Maneater a cura del nostro Francesco Fossetti, partito in sordina, il progetto ha riscosso nel corso dei mesi un successo sempre maggiore, sopratutto su Twitch.