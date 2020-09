Maneater: squali all'attacco in Ray-Tracing, 4K HDR e 60FPS su PS5 e Xbox Series X

Tripwire Interactive e Deep Silver annunciano che Maneater ha venduto oltre un milione di copie e per l'occasione è stato confermato l'arrivo del gioco anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Maneater supporterà Ray-Tracing, 4K HDR nativo a 60 FPS e nuovi effetti di luce, i possessori di Xbox Series S beneficeranno anche di una maggiore fedeltà grafica e frame rate. Anche la versione PC di Maneater riceverà aggiornamenti di nuova generazione all'inizio del 2021, i giocatori che possiedono Maneater su Xbox One o su PlayStation 4 riceveranno un aggiornamento completo gratuito disponibile dsu Xbox Series X e Xbox Series S il 10 novembre e per PlayStation 5 il 19 novembre.

"Il team di Tripwire è entusiasta della grande accoglienza ricevuta da Maneater da quando è stato lanciato all'inizio di quest'anno e non vede l'ora che i giocatori provino l'emozione di giocare nei panni di uno squalo mortale in tutta la sua potente gloria sulle console di nuova generazione." Ha dichiarato il CEO di Tripwire Interactive John Gibson. "Con le console di nuova generazione, Maneater non è mai stato così bello, grazie all'incredibile ray tracing e la fluidità di gioco 4k a 60 FPS, ma le avventure non si fermeranno qui, poiché i fan possono aspettarsi presto notizie ancora più incredibili sul futuro di Maneater."