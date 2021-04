Maneater: svelata Truth Quest, l'espansione del GDR con gli squali

Incuranti della frenesia di tweet e fittizi annunci per il Pesce d'Aprile 2021, i ragazzi di Tripwire Interactive hanno presentato con un teaser trailer Truth Quest, la prossima espansione del GDR con gli squali Maneater.

A conferma dell'intenzione di arricchire l'esperienza ludica di Maneater con diversi DLC, il nuovo contenuto aggiuntivo confezionato dalla software house statunitense promette di ampliare il ventaglio di attività da affrontare interpretando le spaventose creature del loro "ShaRkPG".

Il prossimo episodio del metashow televisivo condotto da Trip Westhaven ci porterà a Port Clovis per raccontare le disavventure degli abitanti dopo una misteriosa invasione di pescecani. Con Truth Quest assisteremo quindi all'arrivo di un nuovo set di Evoluzioni per gli squali, con level cap aumentato a 40 per fare spazio a cinque potenziamenti per gli organi e ad uno slot aggiuntivo da sbloccare al raggiungimento del quarantesimo livello.

Sempre nel DLC verranno integrate nuove creature da caccia, tipologie inedite di obiettivi come le Prove a Tempo e, soprattutto, di nemici umani più arcigni: le forze militari di terra lanceranno attacchi da spiagge e fortificazioni, mentre gli elicotteri perlustreranno l'area di caccia del nostro squalo assassino per stanarlo dall'alto. Il lancio di Truth Quest è previsto per l'estate su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A chi ci segue, ricordiamo infine che Maneater arriverà a maggio anche su Nintendo Switch.