Maneater: il video gameplay dei Game Awards fissa la data di uscita su PC, PS4 e Xbox One

Dal palco dei Game Awards 2019 di Los Angeles, gli autori di Blindside Interactive pubblicano un nuovo video per fissare la data di lancio di Maneater su PC e console.

Il nuovo action di Blindside e Tripwire Interactive ci farà indossare i panni di uno squalo assetato di sangue: il compito degli utenti sarà quello di seminare il panico tra i bagnanti delle zone di villeggiatura estive più affollate.

Progredendo nell'avventura sarà possibile ottenere abilità e potenziamenti che contribuiranno a rendere ancora più letale il nostro squalo: non mancherà anche un profondo sistema di personalizzazione che ci aiuterà a immedesimarci ancor di più nel nostro insolito alter-ego.

Stando perciò agli autori di Blindside, la commercializzazione di Maneater è prevista per il 22 maggio del 2020 su PC e nella duplice versione console per PlayStation 4 e Xbox One. In cima alla notizia trovate il nuovo, adrenalinico gameplay trailer di questo "simulatore di squalo".