Manic Mechanics: il party game sulle orme di Overcooked arriva su PC, PlayStation e Xbox

Forti dell'esperienza maturata con gli adattamenti console di Minecraft e di diversi videogiochi Bethesda, i ragazzi di 4J Studios si apprestano a lanciare le versioni PC, PlayStation e Xbox di Manic Mechanics, il party game sulle orme di Overcooked già disponibile su Switch dal luglio dello scorso anno.

A chi non si è già cimentato nelle sfide offerte dalla versione Nintendo Switch di Manic Mechanics, ricordiamo che il nuovo progetto firmato dal team 4J assume i contorni di un frizzante party game multiplayer che sprona i patiti del genere a indossare la tuta da lavoro per completare tutta una serie di incarichi sull'isola di Octane.

In maniera non troppo dissimile da quanto sperimentato dai giocatori di Overcooked (a tal proposito, qui trovate la nostra recensione di Overcooked 2), anche in Manic Mechanics ogni sfida si traduce in una funambolica corsa contro il tempo, con gli utenti chiamati questa volta non a preparare deliziosi manicaretti ma a riparare il maggior numero possibile di veicoli, dai camion agli elicotteri passando per i trattori, i mini-sub e persino gli UFO!

Tra mandrie di mucche impazzite, fuoriuscite di carburante e rapimenti extraterrestri, la folle esperienza multiplayer di Manic Mechanics si espanderà con l'aggiunta di una nuova modalità cooperativa, di un quartiere inedito dell'isola, di personaggi originali e di variazioni di alcuni dei livelli più popolari.

Le versioni PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Manic Mechanics saranno disponibili dal 7 marzo. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo dando un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia.