Manifold Garden arriva su PS5 il 20 maggio in 4K/60fps e con supporto al DualSense

Manifold Garden, intrigante puzzle game sviluppato da William Chyr Studio e già disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e da novembre anche in edizione aggiornata su Xbox Series X|S, si appresta a sbarcare in versione nativa su PlayStation 5 il 20 maggio.

"Oggi siamo entusiasti di annunciare che la prossima settimana, più precisamente il 20 maggio, rilasceremo una versione di Manifold Garden realizzata appositamente per PlayStation 5", leggiamo da un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog. "Ma non è tutto! Se possedete la versione per PS4 o la Deluxe Edition per PS4, potrete passare a quella per PS5 gratuitamente!

La versione del gioco per PS5 gira a 60 FPS con 4K nativo e si carica molto velocemente. Se volete fare ancora più in fretta, potete “riprendere” da una scheda attività e iniziare a giocare in meno di cinque secondi. Abbiamo anche sfruttato appieno il feedback aptico reso possibile dal controller DualSense. Inoltre, il gioco supporta la Guida di gioco ufficiale per gli abbonati a PlayStation Plus.

Una parte fondamentale del gioco è rappresentata dall’attraversamento di un’architettura meravigliosa e stravagante, quindi siamo felicissimi che i giocatori possano osservare il mondo nel miglior modo possibile, cioè in 4K. Questo si traduce in dettagli di livello superiore e più oggetti sullo schermo in alcuni dei nostri effetti visivi più complicati. E infine, la distanza di visualizzazione notevolmente migliorata della versione per PS5 contribuisce davvero a creare un’atmosfera inquietante e bella, avvolgendo il giocatore in una sequenza geometrica che continua all’infinito".

Annunciata inoltre la collaborazione con iam8bit per portare nei negozi la confezione del gioco per PS5, con una nuovissima copertina e un’esclusiva carta pop-up per chi acquista il gioco direttamente da iam8bit. Anche la colonna sonora sarà pubblicata in un set di 2 LP in vinile con confezione a libretto. Entrambi sono ora disponibili per il pre-order. In cima potete dare uno sguardo alle caratteristiche del gioco grazie al trailer di lancio della versione PS5 di Manifold Garden.