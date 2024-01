Manor Lords su PC e Game Pass: il nuovo video ribadisce la data del city builder medievale

Il city builder più desiderato di Steam, Manor Lords, approderà presto su PC: a ribadirlo sono i ragazzi di Slavic Magic con il video gameplay che ricorda il giorno della partenza dell'Early Access su Steam, GOG.com e Microsoft Store, con approdo dal day one nel catalogo di PC Game Pass.

Il trailer propostoci dagli sviluppatori europei ci immerge nelle atmosfere di questo ambizioso progetto che punta a ibridare l'esperienza manageriale dei gestionali cittadini alle dinamiche di gameplay degli strategici bellici.

La commistione tra SimCity e Total War promessaci da Slavic Magic spronerà i fan vecchi e nuovi del genere a sovrintendere alla costruzione di un villaggio, dalla realizzazione delle mura perimetrali alla posa delle pietre per il castello da cui lanciare gli attacchi ai regni avversari.

La rappresentazione realistica delle città medievali dell'Europa tra l'undicesimo e il quindicesimo secolo trarrà spunto dai reperti storici per ricreare nei minimi dettagli ogni aspetto dei feudi di quel periodo, con tantissime missioni in cui fare sfoggio delle proprie abilità nel commercio, nella diplomazia, nella costruzione e, ovviamente, nell'arte della guerra.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di Manor Lords che ci ricorda della partenza della fase in Accesso Anticipato prevista per il 26 aprile su PC e Game Pass.