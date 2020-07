Manor Lords: lo strategico tra Total War e SimCity si presenta in video

Gli sviluppatori di Slavic Magic presentano ufficialmente Manor Lords, un ambizioso strategico venato di elementi gestionali in arrivo a fine anno su PC attraverso le pagine di Steam.

Il progetto di Slavic Magic promette di fondere l'esperienza manageriale dei gestionali cittadini come SimCity (o Cities Skylines) alle dinamiche di gameplay degli strategici bellici come Total War, il tutto immerso in un contesto ludico, artistico e narrativo ambientato in epoca medievale.

A detta dei suoi autori, Manor Lords punta a fornire una rappresentazione realistica e organica delle città medievali dell'Europa tra il XI e il XV secolo, consentendoci ci partecipare attivamente alla costruzione del feudo e all'espansione del regno attraverso delle battaglie campali. All'interno del titolo troveranno spazio anche delle missioni basate sull'arte del commercio e della diplomazia, anche qui con un occhio di riguardo per il realismo storico.

Come suggerito dal nome stesso di questo progetto, in Manor Lords una componente fondamentale dell'esperienza di gioco sarà costituita dai lavori agricoli da svolgere per garantire un futuro ai propri sudditi e alla casata di appartenenza: tra una guerra e l'altra, dovremo perciò occuparci dei campi da coltivare e degli animali da radunare nei pascoli, stando sempre attenti ai cambiamenti che avvengono in maniera repentina con l'alternanza delle stagioni, le malattie e le carestie. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo dando un'occhiata al video gameplay di annuncio e alle prime immagini di Manor Lords.