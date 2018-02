Manticore - Galaxy on Fire uscirà su Nintendo Switch il 23 marzo

Deep Silver ha annunciato che la sua punta di diamante di genere fantascientifico,, arriverà su. Il titolo è stato sviluppato dallo studio di Amburgo. Verrà lanciato

Prima della sua entrata nel mondo delle console, la serie Galaxy on Fire ha avuto quattro giochi a se stanti con oltre 25 milioni di download e oltre 400.000 valutazioni a 5 stelle su dispositivi mobile, Mac e PC.

Il gioco è ambientato nel Settore Neox della Galassia, dove il giocatore è reclutato come pilota dalla compagnia mercantile Manticore. L'equipaggio di Manticore sta indagando su una cospirazione intergalattica dietro un evento catastrofico noto come "The Shattering" che ha causato grandissime stragi. Mentre il destino della galassia è in bilico, il giocatore affronta terribili pirati spaziali, mercenari rivali travestiti e spietate compagnie minerarie per consegnare i colpevoli alla giustizia. In tutta la campagna il giocatore vola su navi spaziali uniche, combatte avversari mortali e affronta oltre 30 nemici in un gioco costruito a puntino con più di 35 location uniche.

Se da una parte è un gioco d'azione che ti immerge nello spazio su Nintendo Switch, Manticore - Galaxy on Fire combina un gameplay intenso e combattivo con una trama avvincente in tre atti con una fantastica grafica 3D.

Caratteristiche Chiave:

Più di 8 ore di trama con un intenso gameplay di azione fantascientifica

Più di due ore di voce narrante in Inglese e Giapponese

Framerate a 60FPS in tutte le modalità

in tutte le modalità Un universo studiato ad hoc con più di 35 emozionanti location

Pieno supporto degli esclusivi controller Joy-Con e Switch Pro - con HD rumble