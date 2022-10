Una Manto della Tempesta in questo cosplay da Skyrim fiera e pronta per la rivolta

La rivoluzione è iniziata da anni nel territorio di Skyrim, il tetto di Tamriel. Questa landa per metà ghiacciata e per metà fangosa è stato teatro della storia di The Elder Scrolls V, il quinto gioco della saga leggendaria di Bethesda e che ancora oggi viene riproposta con nuove edizioni per gli anniversari.

Gli imperiali, soldati di un impero ormai decadente a causa dei Talmor, devono affrontare i nemici che questa terra ha prodotto, i Manto della Tempesta che sognano di staccarsi dall'impero e mettere fine a un dominio millenario. Guidati da Ulfric, The Elder Scrolls V: Skyrim propone al giocatore di allearsi con loro per conquistare le varie città fino a liberare l'intera regione.

A differenza degli imperiali, che indossano sempre corazze di ferro simili a quelle viste in Oblivion, i Manto della Tempesta si distinguono per l'utilizzo di vesti di pelle e cuoio, simbolo della natura più selvaggia degli uomini nord di Skyrim. Anche questa nord è indomita: Sparrowhawk ha realizzato un cosplay di una Manto della Tempesta da Skyrim, con questa divisa in cuoio e con pelliccia di lupo, senza dimenticare però alcune protezioni in alcune zone nevralgiche come l'avambraccio e le spalle.

Dalle stesse terre, proviene anche questo cosplay di Aela a caccia.