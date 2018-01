MapleStory M entra in fase di Beta Test su Android

I giocatori potranno presto immergersi nel vasto mondo digrazie a MapleStory M, un’avventura completamente nuova per dispositivi mobili. Basato sul gioco originale,offre la stessa varietà di personalizzazioni possibili, le trame coinvolgenti, i Raid Boss epici che i fan trovavano nell’universo di Maple.

MapleStory M sarà scaricabile dal 22 al 30 gennaio tramite Google Play per partecipare per primi al beta test. Il gioco sarà disponibile in tutte le regioni tranne Corea, Cina e Giappone. I giocatori che prenderanno parte alla beta saranno i primi a esplorare il mondo di Maple grazie a cinque personaggi unici; unitevi ai vostri amici ed esplorate dungeon misteriosi, dando una sbirciatina alle varie opzioni di personalizzazione, incluso il nuovo sistema di forgiatura.

In MapleStory M, i giocatori potranno:

Ritornare nel mondo di Maple - gli utenti avranno l’opportunità di incontrare di nuovo tutti i personaggi e i mostri di Maple in qualsiasi momento direttamente dal proprio dispositivo mobile.

- gli utenti avranno l’opportunità di incontrare di nuovo tutti i personaggi e i mostri di Maple in qualsiasi momento direttamente dal proprio dispositivo mobile. Vestire i panni di cinque nuovi personaggi - MapleStory M offrirà la possibilità ai giocatori di impersonare cinque nuovi personaggi tra cui Dark Knight, Bowmasters, Night Lord, Bishop and Captain

- MapleStory M offrirà la possibilità ai giocatori di impersonare cinque nuovi personaggi tra cui Dark Knight, Bowmasters, Night Lord, Bishop and Captain Andare a caccia di tesori nei Dungeon giornalieri - I giocatori potranno potenziare i personaggi con gioielli che si possono trovare nei dungeon giornalieri. Saranno disponibili gioielli differenti per ogni giorno della settimana, e i giocatori potranno continuare a tornare per averne di nuovi

- I giocatori potranno potenziare i personaggi con gioielli che si possono trovare nei dungeon giornalieri. Saranno disponibili gioielli differenti per ogni giorno della settimana, e i giocatori potranno continuare a tornare per averne di nuovi Aumentare di livello nei mini Dungeon privati - I giocatori potranno decidere se concentrare i loro sforzi nell’aumentare di livello uccidendo mostri oppure scovare oggetti specifici delle missioni nei propri mini dungeon

- I giocatori potranno decidere se concentrare i loro sforzi nell’aumentare di livello uccidendo mostri oppure scovare oggetti specifici delle missioni nei propri mini dungeon Cercare il Maestro del Dojo Mu Lung - Questa sfida spingerà i giocatori a raggiungere la vetta piano dopo piano sconfiggendo mostri lungo il percorso. Una volta raggiunta la cima, affronteranno il maestro di arti marziali in persona Mu Gong

- Questa sfida spingerà i giocatori a raggiungere la vetta piano dopo piano sconfiggendo mostri lungo il percorso. Una volta raggiunta la cima, affronteranno il maestro di arti marziali in persona Mu Gong Esplorare la Piramide mortale di Nett - I giocatori che desiderano tentare la sorte potranno esplorare e scoprire i misteri della Piramide di Net, e affrontare mummie e altri mostri per trovare tesori misteriosi

- I giocatori che desiderano tentare la sorte potranno esplorare e scoprire i misteri della Piramide di Net, e affrontare mummie e altri mostri per trovare tesori misteriosi Organizzare Raid con gli amici durante la Spedizione - I giocatori potranno far parte di gruppi fino a un massimo di 10 persone per combattere contro l’iconico Raid Boss Zakum e ottenere premi unici.

Presentato per la prima volta nell’ottobre 2016 in Corea, MapleStory M si è piazzato velocemente in prima posizione tra i giochi free-to-play sia su App Store che su Google Play totalizzando oltre due milioni di download nelle prime due settimane. Nexon supporterà il gioco coi propri servizi in occasione del lancio mondiale su App Store per iPhone, iPad e iPod touch e su Google Play per dispositivi Android.