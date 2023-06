Quanto è grande la mappa di Assassin's Creed Mirage?

Sulla scia della pubblicazione del nuovo gameplay di Assassin's Creed: Mirage, gli sviluppatori di Ubisoft offrono ulteriori dettagli su quella che sarà la struttura dell'avventura di Basim.

In particolare, gli autori di Ubisoft hanno offerto un interessante paragone relativo all'estensione prevista per il mondo di gioco. Nello specifico, si apprende che la Baghdad dipinta in Assassin's Creed: Mirage avrà dimensioni confrontabili a quelle proposte in passato dai mondi di Assassin's Creed: Revelations e di Assassin's Creed: Unity.



Il primo, pubblicato nel 2011, conduceva i giocatori tra le atmosfere suggestive di Costantinopoli, nell'estremo oriente del continente europeo. Il secondo, invece, pubblicato nel 2014, presentava al pubblico di appassionati la Parigi del periodo della Rivoluzione Francese. La Baghdad di Assassin's Creed: Mirage proporrà dunque estensioni comparabili a quelle tratteggiate dalle città protagoniste del quarto e dell'ottavo capitolo della serie Ubisoft.



Maggiori dettagli sul processo di ricostruzione della Baghdad del passato saranno condivisi dal publisher francese in occasione delle prossime settimane. Il team di Ubisoft ha infatti già confermato la futura pubblicazione di due nuovi video relativi ad Assassin's Creed: Mirage. Proprio uno di questi filmati sarà dedicato alla presentazione della città protagonista dell'avventura mediorientale: un interessante approfondimento in vista del lancio del gioco, atteso su PC e console il prossimo 12 ottobre 2023.