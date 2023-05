Quanto è grande la mappa di Final Fantasy 16 per PS5?

Fin dall'annuncio del nuovo capitolo di Final Fantasy, in uscita il prossimo 22 giugno in esclusiva su Playstation 5, in molti hanno dato per scontata la natura open world del gioco - nel senso letterale del termine. Cerchiamo quindi di capire quanto sarà grande la mappa esplorabile del nuovo titolo targato Square Enix.

In primo luogo, è necessario specificare che, come dichiarato direttamente dagli sviluppatori del gioco nel corso di una serie di interviste con la stampa, Final Fantasy 16 non sarà un titolo dalla natura a mondo aperto nel senso letterale del termine - a proposito, ecco che cosa significa videogioco open world. Piuttosto, il nuovo capitolo della serie Square Enix proporrà un certo numero di mappe e aree liberamente esplorabili - di cui quattro molto grandi, di circa 2 chilometri quadrati ciascuna, e altre invece più contenute. I giocatori potranno poi utilizzare la mappa del mondo di gioco per spostarsi da una macro-area all'altra, a seconda delle proprie necessità.

Per rispondere alla domanda iniziale, dunque, possiamo utilizzare le informazioni fornite dagli stessi sviluppatori, e affermare che nel complesso le mappe esplorabili di Final Fantasy 16 saranno grandi almeno 8 chilometri quadrati, totale a cui va sommata l'estensione di tutte le aree più piccole, che saranno presenti in numero e dimensioni non meglio specificati. Per fare un confronto, l'intera mappa di Parigi in Assassin's Creed Unity aveva un'estensione di circa 2 chilometri quadrati.

A proposito della mappa di gioco, gli sviluppatori hanno anche confermato che i metodi di spostamento in Final Fantasy 16 saranno pochi e limitati.