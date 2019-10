La mappa di Fortnite Capitolo 2 è trapelata a settembre, ma nessuno ci ha creduto

A settembre era trapelata sul web la mappa di Fortnite Capitolo 2 ma... nessuno ci aveva creduto, bollando immediatamente l'immagine come fake. In realtà la mappa si è rivelata poi assolutamente autentica, come abbiamo scoperto questa settimana.

A settembre sul Reddit r/fortnitecompetitive è stata pubblicata la mappa estesa di Fortnite Capitolo 2, l'autore del post ha dichiarato che l'immagine gli è stata passata da un suo contatto che lavora in Epic Games, con tanto di nomi, posizioni del Bus e altri luoghi poi effettivamente introdotti con il Capitolo 2.

Sin da subito la community si è dimostrata scettica ed ha bollato la mappa come fasulla, almeno fino a quando è stata ricondivisa da HYPEX, uno dei leaker più affidabile per quanto riguarda il Battle Royale di Epic. Anche in questo caso molti hanno gridato al fake, accusando lo stesso dataminer di aver creato una falsa mappa solamente per farsi pubblicità.

Con la pubblicazione di Fortnite Capitolo 2, come detto, la mappa è risultata essere autentica e molti giocatori si sono scusati con HYPEX e con l'autore originale del leak, affermando di essere stati troppo precipitosi.