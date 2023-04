Quanto è grande la mappa di Horizon Forbidden West Burning Shores?

Burning Shores, l'attesa espansione di Horizon Forbidden West in arrivo su PlayStation 5 il 19 aprile 2023, è pronto ad intrattenere i fan di Aloy con nuove avventure ed ulteriori sfide grazie ad un DLC che promette di essere piuttosto ricco, anche in termini di scenari da esplorare.

E ad un passo dal debutto (vi ricordiamo intanto 5 cose da sapere di Horizon Forbidden West Burning Shores prima di acquistarlo), emergono indizi su quanto è grande la mappa di Burning Shores, cortesia di un livestream di PlayStation Access che ci ha mostrato la prima ora di gioco del DLC. Oltre ad offrici un assaggio della Los Angeles post-apocalittica immaginata da Guerrilla Games, con tanto di narrativa e primi combattimenti, attorno al minuto 12.50 del filmato che potete trovare in cima a questa notizia viene infatti aperto il menù della mappa, ovviamente ancora tutta da scoprire ma che già ci dà un'indicazione piuttosto chiara di cosa aspettarsi da Burning Shores in merito al mondo di gioco a nostra disposizione per portare avanti la storia, le attività secondarie e l'esplorazione.

La mappa del contenuto scaricabile promette dunque di essere piuttosto corposa e, ad occhio, sembra arrivare a circa un terzo di quella del gioco base: considerato che Forbidden West si era dimostrato piuttosto imponente in tal senso, in proporzione per trattarsi di un DLC Burning Shores non vuole affatto essere da meno, preparandosi ad intrattenere i giocatori piuttosto a lungo.

Nel frattempo possiamo confermarvi che stiamo giocando ad Horizon Forbidden West Burning Shores, e presto potremo dirvi tutto sulla promettente espansione.