Quanto sarà grande la mappa di Londra in Watch Dogs Legion? Ce lo spiega Ubisoft

Dalle pagine di The Gamer, la sceneggiatrice a capo del team di autori di Watch Dogs Legion, Kaitlin Tremblay di Ubisoft Toronto, è tornata a parlare della Londra futuristica del prossimo capitolo di questa serie action free roaming per spiegarci quanto sarà grande e varia la mappa di gioco.

Nell'illustrare le dinamiche di gameplay che sperimenteremo esplorando gli otto quartieri della Londra sci-fi di Legion, Tremblay ritiene giusto sottolineare come "è difficile confrontare questa mappa con quella dei capitoli precedenti da punto di vista delle dimensioni. Londra però è davvero piena di vita, ci sono così tanti quartieri da visitare che sembra di esplorare regioni completamente diverse".

L'impegno profuso dagli sviluppatori di Ubisoft, secondo la sceneggiatrice del progetto di Watch Dogs Legion, farà sì che gli utenti "saranno in grado di avvertire la differenza rappresentata dall'aria che si respira viaggiando da Westmister a Camden, perchè la mappa è molto viva, grande, reale e composta da quartieri in cui abbiamo infuso tutto il nostro amore. Vedreto questo amore riflettersi sulle persone e sul loro carattere, perchè se a Westmister avrete maggiori probabilità di impersonare dei turisti o degli uomini di affari quando si sposterete verso Camden noterete quel tocco alternativo che anima gli abitanti del posto".

Per poter indossare i panni degli hacker della Londra post-Brexit di Watch Dogs Legion, però, occorrerà attendere ancora diversi mesi in funzione del recente rinvio annunciato da Ubisoft per un periodo non meglio specificato del 2020. La nuova epopea sandbox dei membri del DedSec coinvolgerà gli appassionati di Watch Dogs su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e, in futuro, anche su next-gen tra PS5 e Xbox Scarlett.