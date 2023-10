Quanto è grande la mappa di Marvel's Spider-Man 2?

Come dichiarato da Insomniac in fase di campagna pubblicitaria, Marvel's Spider-Man 2 presenta una mappa grande quasi il doppio del primo episodio. A differenza di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, infatti, la mappa non prevede solo una versione ridotta di Manhattan, ma aggiunge anche Brooklyn e Queens. Ma di quanto si è ampliata?

L'esclusiva PlayStation 5 di Insomniac Games ricrea con una fedeltà impressionante la New York reale in uno spazio di gioco tutto da vivere, riproponendo luoghi famosi e collocando gli edifici come sono realmente.

Quando avremo sbloccato il viaggio rapido in Marvel's Spider-Man 2, potremo spostarci a velocità incredibilmente appaganti, sfruttando anche la novità della tuta alare, senza rinunciare alle classiche tecniche di traversata per dondolare fra i grattacieli di New York.

La differenza principale tra la mappa di Marvel's Spider-Man 2 e i suoi due prequel risiede nell'aggiunta di Brooklyn e Queens. Manhattan è rimasta sostanzialmente inalterata, eccezion fatta per una grafica più dettagliata e le strade più vive e popolose. La Brooklyn di Marvel's Spider-Man 2 è divisa in tre distretti: Little Odessa, Williamsburg e Downtown Brooklyn. Il Queens, invece, ne ha solo due: Astoria e Downtown Queens.

L'immagine che segue ci dà una bella fotografia della grandezza della mappa di Marvel's Spider-Man 2. L'aggiunta di due nuovi quartieri aumenta notevolmente le dimensioni della mappa e introduce nuove possibilità di gioco. Da un punto di vista di aderenza alla realtà, Little Odessa dovrebbe trovarsi all'estremo sud di Brooklyn, vicino a Coney Island, invece nel gioco è il quartiere più a nord di Brooklyn. Downtown Queens, invece, è un termine improprio, poiché non esiste una parte del Queens tradizionalmente conosciuta come downtown. In base alla posizione del quartiere nel gioco, l'equivalente nel mondo reale più vicino è forse Long Island City.

A onor del vero, unendo le versioni del gioco di Brooklyn e Queens si ottiene un'area più o meno uguale a quella di Manhattan in termini di grandezza. Tuttavia, anche se probabilmente non è grande davvero il doppio rispetto al predecessore, la mappa di Spider-Man 2 appare più ampia e alcune delle aree più residenziali dei nuovi quartieri ci metteranno alla prova nella traversata, richiedendo un uso abile delle Ali di Ragnatela e dei passaggi più brevi e veloci tra un edificio e l'altro.