Mappa di RAGE 2: Tim Willits la confronta con quella di Just Cause 4

L'avvenuto raggiungimento della fase Gold di RAGE 2 offre al boss di id Software Tim Willits l'opportunità di discutere del nuovo sparatutto free roaming di Bethesda con i colleghi di DualShockers per spiegarci quanto sarà grande la mappa e quante attività saprà offrire agli appassionati del genere.

Interpellato dalla redazione di DS sull'argomento, il dirigente di id Software non ha voluto fornire indicazioni precise sulle reali dimensioni della mappa di RAGE 2 ma ne ha comunque offerto una stima approssimativa attraverso un confronto diretto con Just Cause 4, il progetto pubblicato lo scorso anno dagli autori di Avalanche Studios, anch'essi impegnati nello sviluppo di RAGE 2.

"Le dimensioni fisiche della mappa di RAGE 2 saranno in realtà più piccole (di Just Cause 4, ndr), ma sarà più densa", ha infatti specificato Willits prima di sottolineare che "non ci saranno aerei jet, non si dovrà volare per mille miglia per coprire l'intera mappa ma proveremo a mettere qualcosa di divertente e coinvolgente in ogni angolo. Sentivamo che questo fosse il modo migliore per progettare il gioco, renderlo più denso e più compatto".

Per un giudizio finale sulla bontà dell'esperienza di gioco fornita dalla componente open world di RAGE 2 rimandiamo ogni approfondimento alla recensione che troverete su queste pagine a ridosso del lancio del nuovo sparatutto di Bethesda, previsto per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo, eccovi un nostro speciale su RAGE 2 a firma di Giuseppe Arace e la scheda dedicata ai requisiti minimi e raccomandati della versione PC.