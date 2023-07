Quanto è grande la mappa di Red Dead Redemption 2?

Quando si parla di open world, un genere videoludico molto popolare da diversi anni, è impossibile non pensare a ciò che Rockstar Games ha realizzato con Red Dead Redemption 2. Questo sequel diretto delle avventure di John Marston è ritenuto uno dei migliori esponenti del genere e ha conquistato il cuore di milioni di giocatori.

Vi abbiamo parlato ampiamente del gioco nel 2018, data d’uscita del viaggio ideato da Rockstar che ci porta nel selvaggio west con Red Dead Redemption 2. Complice una componente narrativa qualitativamente elevata a tal punto da aver reso il gioco un “sequel destinato a diventare una pietra miliare per la storia dei videogiochi” e la scrittura dei personaggi ineccepibile, come quella di Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 che è uno dei migliori antieroi di sempre, questo capitolo ha conquistato il cuore di milioni di giocatori.

Ma ciò che ha immediatamente attratto l'attenzione degli appassionati è anche l'ampio e dettagliato mondo aperto in cui il gioco si svolge. L’America narrata da Red Dead Redemption 2 è estremamente vasta e offre una grande varietà di missioni e attività che catturano il giocatore dall'inizio alla fine. Tuttavia, nel percorrere i sentieri degli Stati Uniti d’America a piedi o con gli zoccoli del proprio fide destriero, più volte sarà sorta una domanda più o meno retorica: “ma quanto è grande questo mondo di gioco?”.

La risposta è sorprendente: la mappa di Red Dead Redemption 2 copre una superficie di 75 km quadrati, rendendolo uno dei più grandi open world nel panorama videoludico. Benché non sia la mappa più estesa in assoluto, si distingue per la densità di contenuti e dettagli presenti. Infatti, la mappa offre una vasta gamma di missioni e attività collaterali che sono perfettamente integrate nell'ambiente circostante.

Pur essendo superata in dimensioni da titoli come Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Odyssey e Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 si distingue per la sua capacità di offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente in un mondo ricco e dettagliato. La mappa è solo uno degli aspetti che contribuiscono al successo di questo gioco, insieme alla sua trama avvincente, ai personaggi ben sviluppati e alla cura dei dettagli nella realizzazione del selvaggio west.