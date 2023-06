Quanto è grande la mappa di Starfield: più o meno di quelle di Fallout 4 e Skyrim?

Il nuovo gioco Bethesda è immenso: sappiamo che la storia di Starfield durerà circa 30/40 ore ma per quanto riguarda le dimensioni della mappa? Quanto è grande la mappa di Starfield? Ecco cosa sappiamo fino ad oggi su questo aspetto.

Starfield ha oltre 1.000 pianeti esplorabili in oltre diversi Sistemi Solari, per quanto riguarda la mappa, Bethesda non ha ancora rivelato informazioni precise a riguardo, tuttavia varie fonti indicano che la campagna di Starfield si estende su un'area più grande del 20% rispetto alle mappe di Fallout 4 e Skyrim. Altri insider invece parlano di un gioco "con una mappa più grande di quella di Fallout 76", dunque al momento è difficile (se non impossibile) avere una stima precisa delle dimensioni ma una cosa è certa: Starfield sembra davvero immenso!

Todd Howard di Bethesda ha descritto Starfield come cinque giochi in uno, proprio per indicare quanto sia vasto il nuovo gioco degli autori di Fallout e The Elder Scrolls. Starfield è più grande di Fallout 4 e Skyrim, dice Bethesda, dichiarazioni che hanno contribuito ad alzare l'hype attorno a questo ambizioso progetto, disponibile dal 6 settembre 2023 su Xbox Series X/S e PC, a dispetto della petizione che chiede di rendere Starfield una esclusiva PS5.