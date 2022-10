Quanto è grande la mappa di The Witcher 3 Wild Hunt?

Fin dal suo debutto, The Witcher 3 Wild Hunt si è distinto come uno dei più grandi open world che l’industria videoludica avesse mai prodotto. Sulle pagine di Everyeye potete già scoprire qual è il gioco con la mappa più grande di sempre, ma quanto misura esattamente l'ambientazione esplorabile all’interno dell’opera targata CD Projekt RED?

Considerando i due DLC Hearts of Stone e Blood and Wine (così come la mappa delle isole Skellige), l’intero mondo di gioco di The Witcher 3 si estende all'incirca per 144 chilometri quadrati. Questa misura supera di trenta volte la superficie calpestabile in The Witcher 2 Assassins of Kings, di quasi quattro volte la mappa che fa da sfondo a The Elder Scrolls V Skyrim ed è due volte più ampia rispetto a quanto visto in The Legend of Zelda Breath of the Wild.



Concludiamo questa serie di confronti sottolineando che la mappa di The Witcher 3 risulta essere due volte più estesa anche rispetto a Night City, un dato che però non tiene conto né della verticalità né tantomeno degli interni esplorabili giocando a Cyberpunk 2077.

Sapevate che, a oltre sette anni dal lancio della terza avventura dello Strigo, in occasione del ventesimo anniversario del team di sviluppo, CD Projekt ha ammesso di aver esagerato con The Witcher 3 e, più precisamente, nella quantità di punti di interesse inseriti all’interno del gioco?