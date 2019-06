La mappa di Watch Dogs Legion includerà 8 differenti quartieri di Londra

Dalle interviste concesse dagli sviluppatori di Ubisoft durante l'E3 2019 di Los Angeles, sono emersi i primi dettagli sulla mappa esplorabile di Watch Dogs Legion, nuovo capitolo della saga dedicata agli hacker del DedSec.

Com'è ormai ben noto, il titolo sarà ambientato in un futuro prossimo in una Londra post-Brexit sull'orlo del collasso. Non abbiamo ancora a disposizione dei dati precisi sull'estensione del mondo di gioco, ma sappiamo che saranno inclusi 8 differenti quartieri londinesi, tra i quali figureranno anche Camden e Westminster. Il direttore creativo Clint Hocking ha inoltre fornito qualche indizio sull'area che verrà coperta, che si estenderà "dall'Arco di Wellington a ovest, fino all'Isola dei Cani nell'East End. E poi, dal mercato di Camden a nord fino a Windrush Square, più o meno a Brixton".

L'impressione, è che la varietà non mancherà di certo. Watch Dogs Legion, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e verrà pubblicato il 6 marzo 2020. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Watch Dogs Legion a cura del nostro Giuseppe Arace, che ha avuto modo di provarlo all'E3 2019.