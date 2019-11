Le mappe di Overwatch 2 saranno grandi il doppio rispetto al primo capitolo

Durante la scorsa BlizzCon conclusasi all'inizio del mese, è stato annunciato Overwatch 2 per la gioia di tutti i fan che tuttora stanno continuando ad apprezzare il primo capitolo (a proposito, sapevate che Overwatch è gratis per una settimana?). L'arrivo di novità sul gioco è sempre gradito, dunque.

Negli scorsi giorni dunque, Blizzard ha tenuto un Q&A sul PlayStation Blog in cui illustra alcune differenze rispetto al primo capitolo, una fra tutte riguarda le mappe, che in Overwatch 2 saranno grandi circa il doppio.

"Le mappe sono grandi quasi il doppio rispetto a Overwatch, e adesso abbiamo tecnologia più avanzata per poterci permettere il meteo dinamico, illuminazione ed esplosioni migliori e tanto altro. Ci piace dire che le nostre mappe sono quasi come un nuovo personaggio che racconti lo storytelling di Overwatch 2. Ogni missione della storia avrà una sequenza cinematica iniziale e finale, grazie alla nostra collaborazione con i nostri compagni di reparto che si occupano della storia e del franchise in generale, e crediamo piacerà molto ai nostri giocatori".

Insomma, mappe più grandi e caratteristiche grafiche migliorate, e non solo. Cosa chiedere di più ad Overwatch 2? Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate dal gioco? Per approfondire, in attesa di ulteriori novità, date un'occhiata alla nostra anteprima di Overwatch 2.