Maquette arriva su Xbox: il puzzle narrativo di Annapurna sbarca anche su Game Pass

A più di due anni di distanza dall'arrivo di Maquette gratis su PlayStation Plus, l'originale puzzle narrativo di Graceful Decay e Annapurna si appresta a sbarcare anche su piattaforme dell'ecosistema Xbox, con tanto di approdo immediato nel catalogo del Game Pass.

Maquette proietta gli appassionati del genere in una dimensione che propone oggetti, edifici e piante che sono al contempo minuscoli e giganteschi. Il design ricorsivo dell'ultima opera interattiva firmata da Graceful Decay pone così l'accento sulla prospettiva per deformare il mondo e disorientare lo spettatore, il tutto per narrare una storia d'amore dei giorni nostri con la metafora dei problemi quotidiani che "seppur piccoli, a volte possono diventare degli ostacoli insormontabili".

Sul fronte strettamente grafico e artistico, il titolo pesca a piene mani dalle opere d'arte di Maurits Cornelis Escher per catapultare i giocatori in uno scenario in costante trasformazione, facendoli sentire dei giganti che svettano sugli edifici o degli esserini insignificanti.

L'approdo di Maquette su Microsoft Store è fissato per il 19 luglio, tanto nella versione Xbox One quanto in quella destinata ai possessori di Xbox Series X o Series S. Sempre per il 19 luglio è previsto l'approdo di Maquette su Xbox e PC Game Pass.