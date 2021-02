Maquette, l'indie di Annapurna esce a marzo: Seth Gabel e Bryce Dallas Howard nel cast

L'annuncio di Maquette risale all'estate dello scorso anno: ora, il team di sviluppo di Graceful Decay e il publisher Annapurna Interactive hanno confermato la data di uscita.

Grazie alla pubblicazione del trailer disponibile in apertura a questa news, è stato infatti confermato che il pubblico potrà mettere le mani su questa intrigante produzione a partire dal prossimo 2 marzo 2021. Maquette approderà su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (via Steam), proponendo un puzzle game in prima persona ambientato in un mondo ricorsivo fortemente ispirato alle opere di Escher. Muovendosi nel mondo di gioco, ogni oggetto o edifico potrà apparire minuscolo o gigantesco, a seconda dei frangenti.

Maquette esplorerà i problemi della vita di tutti i giorni di una moderna storia d'amore, pronti a trasformarsi in ostacoli insormontabili tra le difficoltà della vita. Nei panni dei protagonisti troveremo Bryce Dallas Howard, attrice regista statunitense apparsa - tra gli altri - in The Village, Lady in the Water, As You Like it, e il marito Seth Gabel, attore statunitense celebre per la partecipazione a serie televisive come Nip/Tuck, Fringe, CSI e Law & Order.



Nell'attesa di Maquette, i giocatori possono dedicarsi ad altre intriganti produzioni Annapurna, come gli apprezzati Outer Wilds, What Remains of Edith Finch o l'emozionante avventura di cui vi abbiamo raccontato nella recensione di I Am Death.