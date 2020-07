Maquette: svelato il puzzle su PS4 e PS5 che si rifà alle opere di Escher

Dopo la presentazione di FIST Forged in Shadow Torch, anche Graceful Decay e Annapurna Interactive approfittano dell'annuncio del programma PlayStation Indies per svelare Maquette, un puzzle game per PC e PlayStation 4 ambientato in una dimensione in perenne mutamento che si rifà alle opere di Maurits Cornelis Escher.

Similarmente ai lavori svolti dall'incisore e grafico olandese, anche in Maquette verremo proiettati in una dimensione che ci disorienterà con oggetti, edifici e piante che saranno al contempo minuscole e gigantesche.

Il design ricorsivo dell'ultimo progetto firmato da Graceful Decay gioca così con la prospettiva per deformare il mondo e disorientarci per narrare una storia d'amore dei giorni nostri con la metafora dei problemi quotidiani che "seppur piccoli, a volte possono diventare degli ostacoli insormontabili".

All'utente spetterà il compito di muoversi verso il centro di uno scenario in costante trasformazione, sentendosi un gigante che svetta su edifici e mura perimetriali o diventando degli esserini insignificanti spostandosi in altre aree della mappa. Date un'occhiata al video di annuncio di Maquette per farvi un'idea più compiuta dell'esperienza di gameplay che ci attende entro fine 2020 su PC, PS4 e PS5.