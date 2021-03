MAR10 Day: com'è nato e quanti anni ha Mario? Parola a Shigeru Miyamoto

Quest'oggi si festeggia una ricorrenza davvero importante, il MAR10 Day, una giornata interamente dedicata all'idraulico più famoso che c'è. Per celebrare l'evento, Nintendo ha dato la parola a Shigeru Miyamato, il papà di Mario, che per l'occasione ha svelato alcuni interessanti retroscena sulla nascita della mascotte della casa.

Per prima cosa, Miyamoto ha ricordato la creazione di Mario e del suo aspetto: "Era il 1981 quando, per la prima volta, feci lo schizzo di un personaggio che in seguito sarebbe stato chiamato Mario. Quell’anno, mi fu dato il compito di dirigere la creazione di un gioco arcade, Donkey Kong, e mentre stavo disegnando i personaggi e gli sfondi del gioco, ho realizzato Mario come personaggio che il giocatore controlla nel gioco. Allora, il numero di colori e puntini che potevamo usare era molto limitata, anche per una macchina di gioco arcade. Sfidai me stesso nel creare, seppur con tali vincoli, un personaggio piccolo ma unico. Ho disegnato un grosso naso e un paio di baffi per far sì che i giocatori potessero riconoscerlo come un volto. Mario indossava una camicia blu e una tuta rossa in modo che i movimenti delle sue braccia potessero essere chiaramente riconosciuti. Ho anche voluto fargli indossare un berretto per non far sembrare innaturale il fatto che i suoi capelli non si muovessero durante i frequenti salti".

Da dove viene il nome Mario? "Quando Donkey Kong fu lanciato, questo personaggio non si chiamava Mario. Era invece noto con il soprannome di 'Jumpman'. Nello stesso periodo, poiché speravo di farlo apparire in molti dei giochi che avrei probabilmente sviluppato in futuro, io lo chiamavo, 'Mr. Video Game'. Fu sempre in quel periodo, quando ho sentito che in Nintendo America lo stavano chiamando 'Mario' dal nome del proprietario di un magazzino che la sede America aveva preso in affitto all’epoca, che presumibilmente somigliava a quel personaggio dei videogiochi. Poiché mentre lo disegnavo avevo in mente un italiano, decisi di dare a Mr. Video Game il nome ufficiale di Mario".

Durante lo sviluppo del franchise di Mario, Shigeru Miyamoto e il suo team hanno condiviso tantissimi momenti divertenti. In occasione del MAR10 Day, il papà dell'idraulico italiano ha deciso di condividerne uno che ha a che fare con la nascita di Luigi: "Quando eravamo in procinto di decidere il nome del fratello minore di Mario, ho subito pensato che Luigi era la scelta migliore tra le opzioni che avevamo. Il modo in cui si pronuncia 'Luigi' è praticamente identico a come i giapponesi pronunciano una parola giapponese che significa “simile”. Quando Luigi apparve per la prima volta nel gioco arcade Mario Bros., era proprio uguale a Mario, perciò il nome 'Luigi' calzava a pennello".

Vi siete mai chiesti quanti anni ha Mario? A tal proposito Miyamoto ha affermato: "Come personaggio, l’età esatta di Mario è sconosciuta. Tra l’altro, il suo cognome non è mai stato confermato. Ma se farlo invecchiare desse forma a nuove idee, potrei considerare di farlo. In realtà però, non voglio che invecchi. Dopo tutto, ho davvero bisogno che resti in ottima forma per farlo continuare a saltare. Mario sarà sempre un personaggio dei videogiochi sul quale posso veramente contare".



Già che ci siamo, vi ricordiamo che di recente l'idraulico baffuto è tornato in esclusiva su Nintendo Switch con Super Mario 3d World + Bowser's Fury.