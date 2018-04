Maradona contro FIFA 18: la faccia del Pibe de Oro appare nella curva della Juventus

Dopo aver imbastito una causa contro Konami legata allo sfruttamento dei diritti della sua immagine in PES 2018, Diego Armando Maradona si scaglia ora contro Electronic Arts, a causa di un cartellone con il suo volto comparso in FIFA 18.

Nello specifico, come riportato da Eurosport, in un match tra Napoli e Juventus allo Juventus Stadium è possibile vedere uno striscione con il volto del Pibe de Oro nella curva della Juventus. Una svista ovviamente risolvibile con una patch, Maradona però non sembra aver preso troppo bene la questione ed ha affermato di aver "già affidato ai miei legali il compito di risolvere la vicenda."

Ricordiamo che Maradona sarà testimonial di Pro Evolution Soccer fino al 2020, grazie a una partnership fissata tra Konami Corporation e la compagnia che gestisce i diritti d'immagine dell'atleta argentino. Al momento, Electronic Arts non ha commentato la vicenda contestata dal Pibe de Oro, restiamo in attesa di eventuali novità in merito.

Sapevate che un leak ha svelato il possibile arrivo di un corposo aggiornamento gratuito di FIFA 18 dedicato ai Mondiali di calcio 2018?