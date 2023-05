Marathon di Bungie è un Battle Royale oppure no?

Durante il PlayStation Showcase di maggio 2023 Bungie ha annunciato il ritorno di Marathon. La storica IP FPS degli anni '90 si prepara a fare il suo ritorno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma in una forma profondamente diversa rispetto al passato.

Il nuovo Marathon non sarà infatti un classico FPS come la trilogia originale: di che genere si tratta dunque, è un Battle Royale oppure no? Nulla a che vedere con i Battle Royale: il moderno Marathon sarà infatti un Extraction Shooter PvP e dunque incentrato sul multiplayer, che punta comunque a riproporre gli elementi tipici dei giochi Bungie ed un gunplay fortemente immersivo, il tutto calato in scenari evocativi e ricchi di opportunità.

Sono ancora pochi i dettagli sul gameplay vero e proprio, tuttavia Marathon non avrà nulla a che fare con i tipici Battle Royale ed intendere invece lasciare il segno tra gli Extraction Shooter. Gli sviluppatori hanno inoltre già confermato che il nuovo Marathon non sarà un sequel diretto della trilogia originale, pur essendo comunque ambientato sempre all'interno dello stesso universo narrativo, dunque non mancheranno similitudini con lo stile e le atmosfere dei giochi degli anni '90 che faranno sentire a casa i fan di lunga data del brand.