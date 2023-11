Marathon di Bungie provato dagli streamer di Tarkov: pare che non sia piaciuto a nessuno

Continuano ad emergere retroscena sulla complessa situazione in casa Bungie, con lo studio di sviluppo di Sony colpito da un'importante ondata di licenziamenti e a quanto pare costretta a rinviare alcuni dei suoi progetti più importanti in arrivo sul mercato.

Tra questi c'è anche Marathon, sparatutto che sarebbe stato rinviato al 2025 secondo gli ultimi report di Bloomberg. A corroborare questa tesi c'è il noto YouTuber Aztecross, che in un suo recente video ha parlato di un momento piuttosto complicato per Bungie.

Stando a quanto affermato dal content creator nel filmato che trovate in apertura, Bungie ha tenuto un incontro con alcuni streamer di Escape from Tarkov, titolo che influenzerà in maniera evidente il gameplay e la struttura ludica di Marathon, che dovrebbe quindi presentarsi come un extraction shooter. Durante l'evento a porte chiuse, tuttavia, le cose non sono andate per il meglio: al termine della prova Bungie ha domandato: "Giochereste Marathon se uscisse domani?", ma nessuno ha alzato il braccio in segno di approvazione.

Il feedback estremamente negativo ha quindi convinto Bungie a far slittare il progetto fino al 2025, anno in cui lo sparatutto dovrebbe fare il suo debutto una volta che sarà completamente rifinito dagli sviluppatori. Le notizie funeste per Bungie non terminano qui, dal momento che sembra che anche Destiny 2 abbia perso molta popolarità durante gli ultimi mesi.