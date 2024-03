Marathon cambia game director: alla guida del progetto c'è uno degli ideatori di Valorant

Sebbene sia ormai da tempo che non si hanno novità sostanziali su Marathon, nel corso della serata è arrivata la conferma ufficiale di un importante cambiamento ai vertici del progetto.

Come ben ricorderete, Christopher Barrett ricopriva il ruolo di Game Director per l'extraction shooter, ma sembrerebbe che ormai da nove mesi sia stato sostituito. Inizialmente la notizia è stata diffusa come voce di corridoio, ma non ci è voluto molto affinché il diretto interessato ne abbia dato conferma tramite i suoi profili social ufficiali. Stiamo parlando di Joe Ziegler, un volto piuttosto noto tra gli appassionati di videogiochi. Si tratta di uno sviluppatore che ha militato per parecchio tempo tra le fila di Riot Games, software house presso la quale ha ricoperto il ruolo di Game Director per Valorant, lo shooter competitivo di cui è uno dei principali creatori.

Nel messaggio pubblicato su X/Twitter, Ziegler conferma che il gioco è ancora in sviluppo e che verranno diffuse nuove informazioni quando il team sarà pronto. In ogni caso, le stesse fonti che parlavano del cambio di Game Director sostenevano anche che Bungie stesse aumentando le risorse investite nel progetto per velocizzarne l'arrivo sul mercato.

È probabile quindi che la software house con sede a Seattle voglia far arrivare il gioco sugli scaffali il prima possibile, anche a causa dei vociferati problemi fra Bungie e Sony.

