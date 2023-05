Marathon annunciato per PC e PS5: arriverà anche su Xbox Series X?

Come molti si aspettavano, Bungie ha approfittato del palco offerto dal PlayStation Showcase per alzare il sipario su di una nuova produzione, con il reveal trailer di Marathon.

Ormai ufficialmente parte dei PlayStation Studios, la software house ha concluso la presentazione del gioco con l'annuncio della sua futura uscita su PlayStation 5 e PC. Tramite il sito ufficiale di Marathon, apprendiamo tuttavia che il PvP di stampo sci-fi troverà spazio anche su piattaforme Microsoft. Sin dal day one, la nuova IP di Bungie sarà infatti disponibile su Xbox Series X e Xbox Series S, con tanto di pieno supporto al cross-play e al cross-save.

I giocatori interessati a Marathon potranno dunque scegliere liberamente quale piattaforma utilizzare per partire all'esplorazione dello spazio profondo. L'interazione all'interno della community non sarà vincolata all'hardware di gioco, con il PvP che consentirà l'attivazione di scontri tra utenti PC, Xbox Series X|S e PS5. Al momento, non sembrano essere previsti contenuti esclusivi per console Sony, ma visto l'ingresso di Bungie nei PlayStation Studios tale eventualità non è da escludere.



In occasione del PlayStation Showcase, Bungie ha proposto novità anche per i Guardiani, con la presentazione del primo trailer di Destiny 2: La Forma Ultima, prossima espansione in arrivo sul multipiattaforma.