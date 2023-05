Marathon, il prossimo gioco Bungie non sarà un sequel diretto: le ultime novità dal team

C'è un grande fermento per il panorama Sony e PlayStation, soprattutto a fronte dell'ultimo PlayStation Showcase che ha annunciato le prossime esclusive PS5 ma non solo. Tra i giochi nella lista delle produzioni che sono state rivelate per la prima volta al mondo intero abbiamo Marathon, il prossimo lavoro targato Bungie.

È tempo quindi di iniziare a vedere i frutti dell'acquisizione conclusasi nella seconda metà del 2022: Bungie ha annunciato Marathon, ma cos'è esattamente? Per dare una risposta alla suddetta domanda è intervenuta la stessa Sony che, con un articolo pubblicato in quel di PlayStation Blog, ha riportato informazioni inedite su Marathon. "Oggi Bungie entra nella storia con l'annuncio del suo primo progetto completamente nuovo in più di dieci anni: Marathon, uno sparatutto sci-fi a estrazione PVP".

Da questi primi dettagli veniamo a sapere che "Marathon vedrà i giocatori impegnati l'uno contro l'altro nei panni di mercenari cibernetici noti come Runner, che esploreranno una colonia perduta sul pianeta Tau Ceti IV alla ricerca di ricchezza, fama e infamia. Marathon è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5 e PC, con cross-play e cross-save". Come detto dal Game Director Christopher Barrett, Bungie è ancora ben lontana dal totale completamento dei lavori sul gioco.

Tuttavia, sempre dalle dichiarazioni del rappresentante del team di Marathon veniamo a sapere che "non si tratta di un sequel diretto degli originali, ma di qualcosa che appartiene sicuramente allo stesso universo. Il nostro obiettivo è quello di creare qualcosa di incredibile per i giocatori nuovi al mondo di Marathon e per quelli che da anni aspettano altre storie in quell'universo". L'FPS di Bungie risorge come Extraction Shooter con l'uscita di Marathon su PC, PS5 e Xbox e attendiamo impazientemente di conoscere ulteriori dettagli sull'avvenire della compagnia e del ritorno ad un nuovo progetto dopo oltre dieci anni.