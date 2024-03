Marathon, gli ultimi rumor parlano di un cambio di rotta: sarà un hero extraction shooter?

Nel corso delle ultime ore si sta parlando molto di Marathon, uno dei principali progetti in sviluppo presso Bungie. Dopo aver confermato ufficialmente il passaggio del ruolo di Game Director a Joe Ziegler, stanno circolando voci di corridoio in merito ad un'importante modifica di gameplay.

Come ben ricorderete, Marathon sarà un extraction shooter con visuale in prima persona. Sembrerebbe però che il team di sviluppo con sede a Seattle abbia deciso di basare il gioco non più su personaggi creati dagli utenti in maniera simile a quanto visto in Destiny e Destiny 2, ma di adottare un approccio completamente differente. Stando agli ultimi rumor, Bungie potrebbe aver deciso di rendere Marathon quello che si potrebbe definire un hero extraction shooter: le indiscrezioni parlano infatti del passaggio ad una struttura a base di eroi, ciascuno dotato di un'estetica predefinita e di caratteristiche uniche.

Per chi se lo stesse chiedendo, queste voci provengono da una fonte piuttosto affidabile. Si tratta infatti dello stesso personaggio, la cui identità è sconosciuta, che aveva correttamente anticipato a IGN USA il cambio di Game Director. Insomma, ci sono buone probabilità che sia tutto vero, sebbene non vi sia modo di averne la certezza assoluta.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul titolo e magari vederlo in azione, vi ricordiamo che Marathon non sarà un sequel diretto dei vecchi capitoli.

