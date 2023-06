Marathon: svelati tanti nuovi dettagli sul gameplay grazie ad un noto insider

In attesa che Bungie torni a parlare del suo Marathon, a svelare qualche dettaglio aggiuntivo sull'extraction shooter dei creatori di Destiny ci ha pensato un noto insider nel corso della serata.

Il buon Tom Henderson ha infatti aggiornato il suo portale Insider Gaming con una miriade di informazioni sul gameplay di quello che è una specie di reboot della vecchia IP targata Bungie. Stando a quanto dichiarato dall'insider, il gioco dovrebbe avere un gameplay molto simile a quanto visto in Escape From Tarkov, con la possibilità di giocare in gruppi formati da un massimo di tre giocatori. Chi deciderà di giocare in coppia o da solo si ritroverà comunque ad affrontare altre squadre e non vi saranno quindi server specifici per gli utenti solitari. Pare inoltre che, a prescindere che si stia giocando o meno in un team, sarà possibile procedere all'estrazione anche senza gli altri membri della squadra.

Un'altra importante meccanica di Marahon è legata all'ossigeno: stando alle parole di Henderson, le bombole d'ossigeno fungeranno da timer della durata della partita e sarà possibile reperire in giro alcune ricariche per il nostro dispositivo per la respirazione. Nelle fasi avanzate di gioco sarà anche possibile spendere denaro per l'acquisto di versioni più potenti del respiratore, grazie al quale si potrà restare in partita per più tempo.

Bungie dovrebbe aver implementato anche un sistema che permette ai giocatori di ferire gli avversari e, in base al punto del corpo sparato, avere effetti diversi. Colpire un nemico al busto, ad esempio, potrebbe fargli consumare ossigeno più rapidamente e metterlo in seria difficoltà. Alcuni di questi malus possono essere controbilanciati dai perk, che attivano bonus di vario genere e non funzionano in maniera diversa rispetto ad altri sparatutto.

Parlando invece della struttura di gioco, dovremmo trovarci di fronte ad un classico extraction shooter in cui si scelgono le missioni, si predispone l'equipaggiamento, si scende in campo e si prova a fare il possibile per recuperare loot e portare a termine le quest senza morire. Una volta ritornati in base, si utilizzano le risorse accumulate per acquistare potenziamenti e ripetere il ciclo.

L'ultimo appunto di Henderson riguarda il comparto tecnico: pare che l'obiettivo di Bungie sia quello di realizzare il live service definitivo e, per questo, il gioco si potrà avviare in pochissimo tempo. Si parla di un massimo di 9 secondi tra l'avvio dell'applicazione e l'inizio del matchmaking.