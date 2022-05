Maratona 48 Ore: il nuovo evento con Lemonsoda Energy Activator su Twitch dal 31 maggio

Se ci seguite su Twitch avrete certamente intuito qualcosa... sta per tornare la Maratona 48 Ore di Everyeye.it! Dal 31 maggio fino al 2 giugno, due giorni e due notti di dirette non stop con ampio spazio dedicato al presente ed al futuro del mercato videoludico, con le ormai classiche incursioni nel mondo del cinema, del doppiaggio e della tecnologia. Tante le personalità pronte ad allietare la lunghissima maratona realizzata in collaborazione con Lemonsoda.

Dalle 12:00 di mercoledì 31 maggio e fino alle 12 del 2 giugno, saremo in diretta per 48 ore, durante le quali ci sarà spazio non solo per le sfide legate ai videogiochi (chi ha detto Nintendo Switch Sports?) ma anche per talk di approfondimento sui temi più caldi, dai videogiochi del momento ai titoli di prossima uscita, uno spazio dedicato all'impatto sociale, psicologico, culturale e pedagogico dei videogiochi, e poi ancora talk dedicati a doppiaggio, anime, film, serie TV, tecnologia, auto e motori, con amici e ospiti d'eccezione.



Non siamo ancora pronti a dirvi proprio tutto tutto ma possiamo svelarvi che oltre alla redazione di Everyeye.it e ai volti che vedete quotidianamente sul nostro canale, durante la The Real 48H Maratona di Everyeye.it interverranno anche creator legati all'universo videoludico come Sabaku, e non solo. La prossima settimana vi riveleremo maggiori dettagli sull'evento tra cui la scaletta e la lista completa degli ospiti, nel frattempo vi invitiamo a spargere la voce sui social e tra i vostri amici.

Vi invitiamo anche a supportare Everyeye.it, potete potete farlo abbonandovi al canale, se siete iscritti ad Amazon Prime non vi costerà nulla: tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante abbonati nella home page del canale di Everyeye e selezionare la voce iscriviti senza costi aggiuntivi. Tra i benefit per i supporter, le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye.