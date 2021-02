Maratona 48 ore non stop: Watch Party, vediamo due film insieme a voi!

Inizia a definirsi il programma della maratona Everyeye non stop in programma dalle 11:00 del 3 marzo e fino alla stessa ora del 5 marzo: 48 ore di diretta non stop su Twitch con tantissime attività che coinvolgeranno anche la community.

Tra le tante occasioni che vedranno la vostra partecipazione (presto vi sveleremo la scaletta completa) vi segnaliamo in particolare l'iniziativa Watch Party, che vi permetterà di vedere e commentare due film insieme alla redazione.

Due gli appuntamenti in calendario: giovedì 4 marzo dalle 01:00 alle 03:00 del mattino vedremo Sonic Il Film mentre venerdì 5 marzo alla stessa ora sarà la volta del film horror Quella Casa nel Bosco (Cabin in the Woods). Due pellicole molto diverse tra loro, la prima dedicata ad uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi (che quest'anno si appresta a festeggiare il trentesimo compleanno) mentre la seconda è una produzione non recentissima ma con molti punti in contatto con il nostro passatempo preferito, da qui la scelta di inserirlo in palinsesto.

Come fare per partecipare ai Watch Party? E' molto semplice, il primo requisito ovviamente è quello di avere un profilo Twitch collegato al proprio account Amazon con iscrizione Prime attiva (se non siete abbonati potete provare Amazon Prime gratis per trenta giorni). Per farlo dovrete andare nelle impostazioni dell'account Twitch e cercare la scheda "Collegamenti", da qui potrete controllate che il pulsante Connetti sia attivo accanto alla voce Amazon. In caso contrario inserite i dati di login del vostro account Amazon.it per associare i due profili. Fatto!

I Watch Party sono attivi solo da web su desktop (non compatibile con Safari su Mac), purtroppo la funzionalità non è ancora disponibile da mobile. Non dovrete scaricare plugin o app aggiuntive, vi basterà aggiungervi al Video Party non appena vi forniremo il link di condivisione o semplicemente cercando uno dei due film nelle date e orari indicati e cliccando sul pulsante Video Party.