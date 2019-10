Maratona Destiny 2 Shadowkeep, Ghost Recon Breakpoint e FIFA 20 oggi su Twitch

Inizia una nuova giornata e con lei anche una serie di dirette che vi terranno compagnia sul canale Twitch di Everyeye.it dalla prima mattinata e fino a sera inoltrata. Siete curiosi di conoscere la programmazione di mercoledì 2 ottobre? E' presto detto!

Si parte alle 09:30 con una lunga maratona (stile Enrico Mentana) di Destiny 2 Ombre dal Profondo che andrà avanti fino alle 16:30. Alle 17:00 spazio a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint mentre alle 19:00 la palla passa (è il caso di dirlo) al Green che ci porterà sui campi da gioco di FIFA 20.

Alle 21:00 infine torna Destiny 2 Shadowkeep questa volta in compagnia di Giorno Gaming che andrà avanti a giocare per tutta la sera con la nuova espansione. L'appuntamento, come sempre, è fissato sul canale Twitch di Everyeye.it al quale vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Vi aspettiamo!