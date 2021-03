Maratona Everyeye su Twitch: anche il Dr. Manhattan tra gli ospiti dell'evento!

Prenderà il via mercoledì 3 marzo la mega maratona Everyeye.it: 48 ore di diretta non stop con tantissime attività ed ospiti speciali, tra questi anche Alessandro "Dr. Manhattan" Apreda, con il quale parleremo di giocattoli anni '80 e non solo per un tuffo in un passato indimenticabile!

Mercoledì pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00 andrà in onda l'appuntamento con Atomircord in compagnia proprio del Doc. Manhattan, uno show nostalgico dove troveranno spazio approfondimenti dedicati ai giocattoli della nostra infanzia, dai Transformers ai Masters of the Universe (in procinto di tornare su Netflix e al cinema, senza dimenticare la nuova linea di giocattoli Masters of the Universe Origins), passando per G.I. Joe, Tartarughe Ninja e tutti quei brand che hanno segnato in maniera indelebile tutti coloro che erano bambini negli anni '80.

Vi aspettiamo quindi mercoledì 3 marzo dalle 14:00 con il Dr. Manhattan