Maratona Non Stop 48 Ore con Lemonsoda Energy Activator da oggi a mezzogiorno su Twitch

Ci siamo! Inizia oggi a mezzogiorno la Maratona 48 Ore in collaborazione con Lemonsoda Energy Activator, un nuovo evento su Twitch che andrà avanti fino al 2 giugno, con tanti ospiti e un ricco programma di eventi e attività live.

La redazione di Everyeye.it sarà in diretta per due giorni senza pausa, in compagnia di tanti ospiti d'eccezione e amici. Siete pronti per vivere una nuova avventura targata Everyeye.it? Ecco la scaletta completa e aggiornata, si parte alle 12:00 con i saluti e la presentazione dell'evento si continua poi con numerosi approfondimenti tra cui una chiacchiera a tema Elden Ring con Sabaku, il Quizzone Videoludico powered by Lemonsoda Energy Activator e in serata una nuova speedrun con Gidano.

Martedì 31 maggio

Ore 12:00 - Apertura Maratona

Ore 13:00 - Visioni di next gen: ripercorriamo le frontiere generazionali con un occhio al futuro

Ore 15:00 - Il videogioco come strumento terapeutico e formativo, con la psicologa Viola Nicolucci

Ore 16:00 - Dopo Elden Ring con Sabaku : il futuro dei soulslike dopo l’ultima opera di From Software

: il futuro dei soulslike dopo l’ultima opera di From Software Ore 17:00 - Q&A Auto, focus su Gran Turismo 7 con Simone Cunati

Ore 19:00 - Déjà vu: i mille cliché del mondo dei videogiochi

Ore 21:00 - Quizzone Videoludico powerd by Lemonsoda Energy Activator : 4 redattori uno contro l'altro, chi vincerà?

: 4 redattori uno contro l'altro, chi vincerà? Ore 22:00 - Demon's Souls: Speedrun con Gidano

Mercoledì 1 giugno

Ore 00:00 - Notte Horror con Dead Space 2

Ore 04:00 - Co-Op Mania: giochiamo a Gang Beast, Towerfall Ascension, Rubber Bandits

Ore 07:00 - Risceglio muscolare con Windjammers 2

Ore 09:00 - Every Morning: colazione e chiacchiere

Ore 11:00 - Fumetti: quattro chiacchiere con Nicola Peruzzi di Panini

Ore 12:00 - Parliamo con Jyamma Games , gli autori di Project Galileo

, gli autori di Project Galileo Ore 13:00 - Wizarding World: da Animali Fantastici a Hogwarts Legacy con Caleel

Ore 15:00 - Sviluppo indipendente in Italia: Bologna Game Farm con Ivan Venturi

Ore 16:00 - Parliamo della storia dei supporti audiovideo con Claudio Pofi

Ore 17:00 - Estate videoludica: quali annunci in arrivo? Con QuelTaleAle, PlayerInside e Ualone

Ore 19:00 - Marvel Rumble: la rissa reale dei film Marvel!

Ore 21:00 - Switch Sports: ospiti e redattori impegnati in gare sportive... virtuali!

Ore 22:00 - Halo Infinite Community Event

Giovedì 2 giugno

Ore 00:00 - Notte Horror PT2. con Dead Space 2

Ore 04:00 - Co-Op Mania

Ore 07:00 - Risceglio musicolare con Streets of Rage 4.

Ore 09:00 - Every Morning: la colazione dei sopravvissuti

Ore 11:00 - Saluti finali

