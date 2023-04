Maratona Star Wars oggi su Twitch: un pomeriggio da Jedi con Alessandro Bruni

Una nuova maratona in questo freddo martedì di metà aprile: Alessandro Bruni ci terrà compagnia oggi pomeriggio su Twitch con una lunga diretta della durata di sei ore, interamente dedicata a Star Wars.

In vista del lancio di Star Wars Jedi Survivor, a partire dalle 15:00 abbiamo giochiamo per tutto il pomeriggio con Star Wars Il Potere della Forza, Star Wars Battlefront 2 e Star Wars Jedi Fallen Order. Tre giochi molto diversi tra loro ma che rappresentano le varie sfaccettature più recenti dell'universo videoludico di Guerre Stellari. L'ideale per non farsi trovare impreparati all'arrivo del sequl di Fallen Order, al debutto il prossimo 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Vi aspettiamo quindi sul canale Twitch di Everyeye.it e vi invitiamo ad iscrivervi così da non perdervi neanche un secondo delle nostre live quotidiane, con un palinsesto giornaliero che include sessioni di gamplay, talk show, rubriche e l'immancabile Morning Show mattutino in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, per iniziare la giornata con il piede giusto.

Potete supportare il canale Twitch di Everyeye.it gratis con Amazon Prime mentre il canale Telegram dell'Orda di Everyeye è ora aperto a tutti, anche ai non iscritti al canale.