Maratona su Twitch il 28 aprile aspettando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Dopo le maratone Souls, Star Wars e Arkane, ci stiamo preparando per affrontare una nuova sfida questa settimana: venerdì 28 aprile giocheremo in diretta su Twitch con tre episodi della serie Zelda, aspettando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

In vista del lancio dell'attesissimo Tears of the Kingdom (uno dei videogiochi più attesi della primavera) abbiamo deciso di rispolverare tre capolavori della saga a partire da The Legend of Zelda Ocarina of Time (1998) e il successivo The Legend of Zelda Majora's Mask (2000) per finire poi con The Legend of Zelda Breath of the Wild (2017), di cui Tears of the Kingdom in uscita il 13 maggio rappresenta un seguito diretto.

Ricapitoliamo dunque: appuntamento venerdì 28 aprile dalle 15:00 e per tutto il pomeriggio (fino alle 21:00) sul canale Twitch di Everyeye.it per la maratona The Legend of Zelda, ricordatevi che potete supportare il canale Twitch di Everyeye.it gratis con Amazon Prime mentre il gruppo Telegram dell'Orda di Everyeye (cercateci su Telegram) è ora aperto a tutti, anche ai non iscritti al canale Twitch.

Una maratona per prepararsi al meglio all'imminente uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch e ripassare gli avvenimenti salienti della saga Nintendo.