Maratona Xbox Series X: celebriamo il lancio giocando ai third party oggi su Twitch

La nuova generazione di console è ormai arrivata. In attesa di celebrare l'uscita di PS5, celebriamo il lancio di Xbox Series X e Series S insieme a tutti gli appassionati con un appuntamento speciale a cui vi invitiamo di partecipare martedì 10 novembre sul canale Twitch di Everyeye.

Dopo aver dedicato le nostre precedenti dirette alle analisi sui titoli first party della lineup di lancio di Xbox Series X|S, la prossima diretta vedrà la redazione di Everyeye.it impegnata a sfogliare la rosa di produzioni third party che accompagnerà l'avvento della nextgen in salsa verdecrociata.

L'appuntamento è fissato per le ore 17:00 di martedì 10 novembre e sarà accompagnato da molti gameplay di giochi third party. Come ben sapranno i nostri lettori e spettatori più affezionati, il viaggio tra i titoli di terze parti di Xbox Series X e S che ci attende su Twitch sarà "interattivo" e seguirà il percorso tracciato da chi vorrà fornirci consigli sui giochi da provare di volta in volta. Nel frattempo, servitevi pure del modulo dei commenti per farci sapere quale titolo third party vi interessa ammirare in azione sulla nuova famiglia di console nextgen di Microsoft, cercheremo di accontentarvi durante la live che andrà in onda a partire dalle ore 17:00.

Già che ci siamo, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per interagire con la community e rimanere sempre aggiornati sulle novità a tema videoludico (ma non solo). Con l'iscrizione al canale potete attivare l'icona della campanella e ricevere, così facendo, le notifiche per gli appuntamenti in agenda nella nostra programmazione in streaming.