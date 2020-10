Maratona Xbox Series X: gameplay dei giochi first e third party il 15 ottobre

Francesco Fossetti e Marco Mottura stanno mettendo sotto torchio Xbox Series X fin da quando è arrivata nel nuovo studio di Everyeye, all'inizio di questo mese. In queste settimane abbiamo parlato molto della console next-gen di Microsoft, ma gli argomenti non si sono ancora esauriti e stiamo preparando qualcosa di davvero imperdibile.

Domani 15 ottobre a partire dalle ore 15:00 i nostri redattori vi aspettano sul canale Twitch di Everyeye per una maratona interamente incentrata su Xbox Series X! La lunga diretta si prenderà una pausa solamente alle ore 18:00, quando andrà in onda il Night City Wire di Cyberpunk 2077, ma tornerà subito dopo per tenervi compagnia fino in tarda serata. Curiosi di sapere cosa abbiamo in serbo per voi? Per il momento non possiamo svelarvi troppi dettagli, vi basti sapere che vi mostreremo il gameplay di alcuni giochi first e third party... Il resto lo scoprirete domani, nel frattempo iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e attivate la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento!

Nei giorni scorsi vi abbiamo fornito le nostre impressioni su Xbox Series X, parlato del design della console e del controller, spiegato il funzionamento della retrocompatibilità e illustrato il programma dei Free Update, senza contare il lungo gameplay di DiRT 5 e Yakuza Like a Dragon.